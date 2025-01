Die Hamburger BSW-Bundestagsabgeordnete und designierte Spitzenkandidatin Zaklin Nastic verlässt überraschend die Politik. Sie unterstütze stattdessen eine andere Kandidatur, teilte ihre Partei am Freitag mit.

"Nach Jahren intensiver politischer Arbeit möchte ich mir Zeit nehmen, um mich von den Anstrengungen zu erholen und neue Kraft zu schöpfen", wird Nastić in einer durch das BSW verbreiteten Pressemitteilung zitiert.

Hamburg: Zaklin Nastic verzichtet auf BSW-Spitzenkandidatur

Die Hintergründe des Rückzugs waren unklar: Aus Parteikreisen hieß es, dass die Mitteilung nicht mit der 44 Jahre alten Hamburgerin abgestimmt worden sei. Auch im Landesverband in Hamburg kochte die Stimmung: Mehrere Mitglieder sollen nach t-online-Informationen nichts von Nastić' Rückzug gewusst haben.

Nastic: "Unermüdliches Engagement" für das BSW in Hamburg

Eulenburg, der auch Co-Vorsitzender des frisch gegründeten Hamburger BSW-Landesverbands ist, sagte: "Ich bin dankbar, Zaklin an meiner Seite zu wissen und freue mich, dass sie mich bei der Arbeit für unsere gemeinsamen Ziele mit Leidenschaft, Kompetenz und großer Erfahrung unterstützen will." Die Partei benötige die politische Expertise der derzeitigen Bundestagsabgeordneten. Nastić habe mit "unermüdlichem Engagement" geholfen, das BSW in Hamburg aufzubauen, betonte Eulenburg.